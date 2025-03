Zelensky discute possibilidade dos EUA assumirem o controle da maior usina nuclear da Europa

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, confirmou, nesta quinta-feira (20), que discutiu com o presidente americano, Joe Biden, a possibilidade dos Estados Unidos assumirem o controle da Usina Nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa, atualmente sob domínio russo. A Ucrânia também lançou drones contra uma base aérea russa estratégica. A explosão causou uma grande nuvem de fumaça e danificou casas e um hospital na região. Enquanto isso, a Rússia continuou seus ataques no leste da Ucrânia. Ambos os países confirmaram que se reunirão separadamente com representantes dos EUA na segunda-feira (24), na Arábia Saudita.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!