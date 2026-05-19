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EUA prorrogam isenção de sanções para petróleo russo

Licença de 30 dias vai permitir que nações vulneráveis tenham acesso ao combustível retido no mar

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O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos prorrogou por 30 dias a isenção de sanções para petróleo russo que já está em alto mar.

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