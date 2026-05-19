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Kiev está interrompendo avanços da Rússia no campo de batalha

Ucrânia tem destinado mais recursos para ofensivas contra instalações militares e petrolíferas

Conexão Record News|Do R7

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Os comandantes ucranianos afirmam que estão conseguindo interromper os avanços russos no campo de batalha por meio do uso estratégico de drones.

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