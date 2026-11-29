Mega-Sena: ninguém acerta as seis dezenas, e prêmio acumula em R$ 88 milhões
Concurso 3092 da Caixa teve as seguintes dezenas definidas neste domingo: 03 - 29 - 30 - 39 - 44 - 51
Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3092 da Mega-Sena e o prêmio acumulado foi de R$ 79.856.227,29. O sorteio foi realizado neste domingo (29), em São Paulo, pela CEF (Caixa Econômica Federal). As dezenas sorteadas foram: 03 - 29 - 30 -39 - 44 - 51.
Com o valor acumulado, o prêmio poderá pagar R$ 88 milhões no próximo sorteio, na terça-feira (1º).
Os 5 acertos tiveram 46 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 40.340,53 para cada uma. Já os 4 acertos registraram 3.240 vencedores, que receberão R$ 818,19 cada.
As apostas podem ser feitas nos dias de semana até as 20h e, aos sábados, até as 22h, em lotéricas, no site ou aplicativo Caixa, disponível para usuários das plataformas Android e iOS.
Já a compra de cotas de bolão pelos canais digitais fica disponível até as 10h45 de domingo.
Os sorteios são realizados às terças e quintas-feiras, com o resultado anunciado às 21h, e aos domingos, às 11h.
Há, ainda, a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).
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