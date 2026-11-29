Mega-Sena: ninguém acerta as seis dezenas, e prêmio acumula em R$ 88 milhões Concurso 3092 da Caixa teve as seguintes dezenas definidas neste domingo: 03 - 29 - 30 - 39 - 44 - 51

Mega-Sena: ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3092 Neddermeyer/Agência Brasil – 22.06.2023

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3092 da Mega-Sena e o prêmio acumulado foi de R$ 79.856.227,29. O sorteio foi realizado neste domingo (29), em São Paulo, pela CEF (Caixa Econômica Federal). As dezenas sorteadas foram: 03 - 29 - 30 -39 - 44 - 51.

Com o valor acumulado, o prêmio poderá pagar R$ 88 milhões no próximo sorteio, na terça-feira (1º).

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Os 5 acertos tiveram 46 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 40.340,53 para cada uma. Já os 4 acertos registraram 3.240 vencedores, que receberão R$ 818,19 cada.

Mega-Sena: números sorteados foram 03, 29, 30, 39, 44 e 51 Reprodução/YouTube @caixa – 29.11.2026

As apostas podem ser feitas nos dias de semana até as 20h e, aos sábados, até as 22h, em lotéricas, no site ou aplicativo Caixa, disponível para usuários das plataformas Android e iOS.

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Prêmio do concurso 3092 superou os 79,8 milhões, segundo a Caixa Reprodução/YouTube @caixa – 29.11.2026

Já a compra de cotas de bolão pelos canais digitais fica disponível até as 10h45 de domingo.

Os sorteios são realizados às terças e quintas-feiras, com o resultado anunciado às 21h, e aos domingos, às 11h.

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Há, ainda, a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

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