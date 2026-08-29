Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 30 milhões neste domingo Apostas podem ser feitas até as 22h de sábado (29)

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - Arquivo

A Mega-Sena sorteia neste domingo (30) prêmio estimado em R$ 30 milhões. As seis dezenas do concurso 3.051 serão sorteadas a partir das 11h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 22h (horário de Brasília) de sábado (29) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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No último concurso, foram sorteados os números 11 - 14 - 30 - 38 - 49 - 55 e nenhum apostador acertou as seis dezenas.

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