Mega-Sena acumula, e prêmio vai a R$ 102 milhões; veja os números sorteados
As apostas podem ser feitas nos dias de semana até as 20h e, aos sábados, até as 22h, em lotéricas, site ou aplicativo
Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteadas nesta terça-feira (15), em São Paulo. O concurso 3.058 teve os seguintes números sorteados: 14 - 23 - 53 - 56 - 57 - 60.
Com isso, o prêmio ficou acumulado e poderá pagar R$ 102 milhões no próximo sorteio, na quinta-feira (17).
Os 5 acertos tiveram 49 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 53.305,58 para cada. Já os 4 acertos registraram 3.632 vencedores, que receberão R$ 1.185,42 cada.
As apostas podem ser feitas nos dias de semana até as 20h e, aos sábados, até as 22h, em lotéricas, no site ou aplicativo Caixa, disponível para usuários das plataformas Android e iOS.
Já a compra de cotas de bolão pelos canais digitais fica disponível até as 10h45 de domingo.
Os sorteios são realizados às terças e quintas-feiras, com o resultado anunciado às 21h, e aos domingos, às 11h.
Há, ainda, a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).
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