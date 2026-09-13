Mega-Sena: ninguém acerta as seis dezenas, e prêmio acumula em R$ 95 milhões Sorteios ocorrem às terças e quintas-feiras, com o resultado anunciado às 21h, e aos domingos, às 11h

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Mega-Sena sorteou as dezenas do concurso 3057 em São Paulo, com prêmio estimado de R$ 85 milhões.

A Caixa ainda não divulgou se houve ganhador ou se o prêmio acumulou.

As apostas podem ser feitas em lotéricas, no site ou aplicativo Caixa, com horários específicos para cada dia.

Existem opções como a "Surpresinha" e "Teimosinha" para facilitar a escolha dos números e a participação em concursos consecutivos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Mega-Sena: prêmio chega a R$ 85 milhões no concurso 3057 deste domingo (13) Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil – 05.08.2026

A Mega-Sena sorteou em São Paulo (SP) as dezenas do concurso 3057, neste domingo (13), que deverá pagar um prêmio de R$ 84.385.864,02. Os números sorteados foram: 02 – 04 – 16 – 21 – 48 – 53.

Ninguém acertou as seis dezenas e, por isso, o prêmio acumulou para o próximo concurso. Oitenta e seis apostas ganharam com a quina e levaram a R$ 31.872,72, cada. Além dessas, outras 5.234 venceram com a quadra, e cada uma renderá um prêmio de R$ 863,24.

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Até a mais recente atualização desta reportagem, a Caixa não havia divulgado os locais de origem das apostas que ganharam com a quina.

Como jogar

As apostas podem ser registradas nos dias de semana até as 20h e, aos sábados, até as 22h, em lotéricas, no site ou aplicativo Caixa, disponível para usuários das plataformas Android e iOS.

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Já a compra de cotas de bolão pelos canais digitais fica disponível até as 10h45 de domingo.

Os sorteios são realizados às terças e quintas-feiras, com o resultado anunciado às 21h, e aos domingos, às 11h.

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Há, ainda, a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

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