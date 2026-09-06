Mega-Sena acumula de novo e prêmio vai a R$ 70 milhões; veja os números Concurso 3.054 da loteria teve os números sorteados em São Paulo; ninguém acertou as seis dezenas

Aposta simples da Mega-Sena custa R$ 6 Edu Garcia/R7 - 18.11.2022

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3.054 da Mega-Sena, sorteado na manhã deste domingo (6), em São Paulo. O prêmio, então, acumulou para R$ 70 milhões. Os números sorteados foram: 08 - 17 - 24 - 43 - 47 - 58.

A quina teve 78 apostas ganhadoras, com um prêmio de R$ 30.145,38 para cada uma delas. Já a quadra registrou 5.268 apostas ganhadoras, com um prêmio de R$ 735,73.

‌



O próximo concurso, com o prêmio acumulado de R$ 70 milhões, vai ser sorteado na terça-feira (8).

As apostas podem ser registradas nos dias de semana até as 20h e, aos sábados, até as 22h, em lotéricas, no site ou aplicativo Caixa, disponível para usuários das plataformas Android e iOS.

‌



Já a compra de cotas de bolão pelos canais digitais fica disponível até as 10h45 de domingo. A aposta simples custa R$ 6.

Os sorteios são realizados às terças e quintas-feiras, com o resultado anunciado às 21h, e aos domingos, às 11h.

‌



Há, ainda, a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da RECORD, no WhatsApp