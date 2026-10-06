Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 92 milhões nesta terça-feira (6) As seis dezenas do concurso 3.067 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília)

Apostadores devem escolher 6 dezenas no concurso 3067 Agência Brasil/Rafa Neddermeyer/arquivo

A Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (6) prêmio estimado em R$ 92 milhões. As seis dezenas do concurso 3.067 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) de hoje em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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No último concurso, foram sorteados os números 04 - 06 - 09 - 13 - 28 - 48 e nenhum apostador acertou as seis dezenas.

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