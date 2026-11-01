Ninguém acerta, e prêmio da Mega-Sena vai a R$ 46 milhões; veja os números sorteados Concurso 3.080 da loteria teve as dezenas reveladas na manhã deste domingo (1º)

Ninguém acertou as seis dezenas no concurso 3.080 da Mega-Sena; prêmio vai a R$ 46 milhões Agência Brasil/Rafa Neddermeyer/arquivo

A Caixa sorteou na manhã deste domingo (1º) o concurso 3.080 da Mega-Sena, que tinha prêmio estimado em pouco mais de R$ 40 milhões. Ninguém acertou as seis dezenas e, agora, o valor acumulou para R$ 46 milhões.

Os números sorteados foram: 13 - 17 - 28 - 29 - 39 - 58.

O próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para terça-feira (3).

As apostas podem ser registradas nos dias de semana até as 20h e, aos sábados, até as 22h, em lotéricas, no site ou aplicativo Caixa, disponível para usuários das plataformas Android e iOS.

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Já a compra de cotas de bolão pelos canais digitais fica disponível até as 10h45 de domingo.

Os sorteios são realizados às terças e quintas-feiras, com o resultado anunciado às 21h, e aos domingos, às 11h.

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Há, ainda, a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

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