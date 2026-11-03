Mega da Virada começa a receber apostas com prêmio estimado em mais de R$ 1 bilhão Concurso especial recebe apostas até 31 de dezembro e terá sorteio em 1º de janeiro; aposta simples custa R$ 6

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Mega da Virada 2026 começou a receber apostas com prêmio estimado em mais de R$ 1 bilhão.

As apostas podem ser feitas até 31 de dezembro e o sorteio ocorrerá em 1º de janeiro de 2027.

A aposta simples custa R$ 6 e pode ser feita em casas lotéricas ou online.

O prêmio não acumula, sendo dividido entre acertadores da quina ou quadra se ninguém acertar as seis dezenas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Apostas estão abertas até o último dia do ano, com possibilidade de ganho acima de R$ 1 bilhão Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

A Mega da Virada 2026 abriu as apostas nesta terça-feira (3), com prêmio estimado em mais de R$ 1 bilhão, segundo a Caixa Econômica Federal. O concurso especial nº 3.100 recebe jogos até as 22h de 31 de dezembro. O sorteio será realizado às 11h de 1º de janeiro de 2027, no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo.

A aposta simples, com seis números, custa R$ 6. Os jogos podem ser registrados em casas lotéricas, no portal Loterias Caixa, no aplicativo Loterias Caixa e no Internet Banking da Caixa, disponível para correntistas.

Prêmio não acumula

Uma das principais características da Mega da Virada é que o prêmio não acumula. Caso nenhuma aposta acerte as seis dezenas, o valor destinado à faixa principal é dividido entre os ganhadores da quina. Se também não houver acertadores de cinco números, a premiação passa para a faixa seguinte.

Do total reservado para as faixas de premiação, 90% são destinados aos acertadores das seis dezenas, enquanto a quina e a quadra recebem 5% cada.

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Como funciona o bolão

Quem deseja aumentar as chances de participar da premiação pode apostar em grupo por meio do bolão. A modalidade permite dividir o valor do jogo e eventuais prêmios entre os participantes.

Na Mega-Sena, os bolões podem ter de duas a 100 cotas, com até dez apostas por recibo. Quando há mais de uma aposta no mesmo bolão, todas precisam ter a mesma quantidade de números. É possível solicitar a modalidade diretamente em uma lotérica ou comprar cotas disponíveis pela internet. Casas lotéricas podem cobrar uma tarifa adicional pelo serviço.

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2025 bateu recorde

Na edição de 2025, a Mega da Virada pagou o maior prêmio da história, de R$ 1,09 bilhão. A estimativa inicial era de R$ 850 milhões, mas o valor final foi dividido entre seis apostas vencedoras, que receberam mais de R$ 181,8 milhões cada.

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