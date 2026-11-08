Aposta de Goiânia ganha prêmio de mais de R$ 59 milhões da Mega-Sena; veja os números Concurso 3.083 da loteria teve os números sorteados na manhã deste domingo, em São Paulo

As apostas podem ser registradas nos dias de semana até as 20h e, aos sábados, até as 22h, em lotéricas, no site ou aplicativo Caixa Edu Garcia/R7 - 18.11.2022

Uma aposta simples realizada na cidade de Goiânia acertou as seis dezenas do concurso 3.083 da Mega-Sena, sorteado na manhã deste domingo em São Paulo. O prêmio que o vencedor leva para casa é de R$ 59.526.903,72. Os números sorteados foram: 22 - 25 - 29 - 37 - 46 - 54.

A quina teve 61 ganhadores, com um prêmio de R$ 23.220,26 para cada um dos acertadores. Já a quadra vai pagar R$ 649,17 para cada uma das 3.117 apostas ganhadoras.

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O próximo sorteio será realizado pela Caixa na terça-feira (10), com estimativa de prêmio de R$ 3,5 milhões.

As apostas podem ser registradas nos dias de semana até as 20h e, aos sábados, até as 22h, em lotéricas, no site ou aplicativo Caixa, disponível para usuários das plataformas Android e iOS.

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Já a compra de cotas de bolão pelos canais digitais fica disponível até as 10h45 de domingo.

Os sorteios são realizados às terças e quintas-feiras, com o resultado anunciado às 21h, e aos domingos, às 11h.

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Há, ainda, a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

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