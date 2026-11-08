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Aposta de Goiânia ganha prêmio de mais de R$ 59 milhões da Mega-Sena; veja os números

Concurso 3.083 da loteria teve os números sorteados na manhã deste domingo, em São Paulo

Loterias|Do R7

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R7 - Loterias - Mega-sena - Sorteio - SP - 1500
As apostas podem ser registradas nos dias de semana até as 20h e, aos sábados, até as 22h, em lotéricas, no site ou aplicativo Caixa Edu Garcia/R7 - 18.11.2022

Uma aposta simples realizada na cidade de Goiânia acertou as seis dezenas do concurso 3.083 da Mega-Sena, sorteado na manhã deste domingo em São Paulo. O prêmio que o vencedor leva para casa é de R$ 59.526.903,72. Os números sorteados foram: 22 - 25 - 29 - 37 - 46 - 54.

A quina teve 61 ganhadores, com um prêmio de R$ 23.220,26 para cada um dos acertadores. Já a quadra vai pagar R$ 649,17 para cada uma das 3.117 apostas ganhadoras.


O próximo sorteio será realizado pela Caixa na terça-feira (10), com estimativa de prêmio de R$ 3,5 milhões.

As apostas podem ser registradas nos dias de semana até as 20h e, aos sábados, até as 22h, em lotéricas, no site ou aplicativo Caixa, disponível para usuários das plataformas Android e iOS.


Já a compra de cotas de bolão pelos canais digitais fica disponível até as 10h45 de domingo.

Os sorteios são realizados às terças e quintas-feiras, com o resultado anunciado às 21h, e aos domingos, às 11h.


Há, ainda, a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

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