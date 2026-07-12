Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 19 milhões neste sábado; veja os números
Caixa divulga daqui a pouco se houve ganhador das seis dezenas ou se o prêmio ficou acumulado
A Mega-Sena sorteou R$ 19,9 milhões neste sábado (11), em São Paulo. O concurso 3.030 teve os seguintes números sorteados: 06 - 11 - 25 - 45 - 48 - 58.
A Caixa deve divulgar daqui a pouco se houve ganhador das seis dezenas ou se o prêmio ficou acumulado, além do rateio.
Para concorrer à chance de se tornar milionário, basta ir a uma casa lotérica até as 20h do dia do sorteio e marcar de seis a 15 números no volante. Ou fazer a aposta pelo site ou aplicativo da Caixa. O resultado é anunciado às 21h.
Há, ainda, a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).
Cada jogo de seis números custa R$ 6. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço da aposta e maiores são as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.
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