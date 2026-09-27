Mega-Sena acumula de novo, e prêmio vai a R$ 52 milhões; veja os números Concurso 3.063 da loteria foi sorteado na manhã deste domingo, em São Paulo

Concurso 3.063 da Mega-Sena tem prêmio estimado de R$ 43 milhões Edu Garcia/R7 - 18.11.2022

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3.063 da Mega-Sena, realizado pela Caixa na manhã deste domingo (27) em São Paulo. Os números sorteados foram: 05 - 35 - 36 - 41 - 43 - 48.

Com isso, o prêmio acumulou para o próximo concurso, marcado para a noite de terça-feira (29). A previsão é que o rateio chegue a R$ 52 milhões.

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Neste domingo, a quina teve 29 apostas ganhadoras. Cada uma delas vai levar R$ 73.111,35 para casa. Já a quadra registrou 2.642 ganhadores, com um prêmio de R$ 1.322,81.

As apostas podem ser registradas nos dias de semana até as 20h e, aos sábados, até as 22h, em lotéricas, no site ou aplicativo Caixa, disponível para usuários das plataformas Android e iOS.

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Já a compra de cotas de bolão pelos canais digitais fica disponível até as 10h45 de domingo.

Os sorteios são realizados às terças e quintas-feiras, com o resultado anunciado às 21h, e aos domingos, às 11h.

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Há, ainda, a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

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