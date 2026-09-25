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Mega-Sena acumula de novo, e prêmio vai a R$ 45 milhões; veja os números

As apostas podem ser feitas nos dias de semana até as 20h e, aos sábados, até as 22h, em lotéricas, site ou aplicativo Caixa

Loterias|Do R7

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Aposta simples da Mega-Sena custa R$ 6 Lúcia Almeida/R7

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteadas nesta quinta-feira (24), em São Paulo. O concurso 3.062 teve os seguintes números sorteados: 05 - 09 - 11 - 17 - 18 - 38.

Com isso, o prêmio ficou acumulado e poderá pagar R$ 45 milhões no próximo sorteio, no sábado (27).


Os 5 acertos tiveram 86 apostas ganhadoras, com prêmio para cada de R$ 19.736,75. Já os 4 acertos registraram 5.065 vencedores, que vão receber R$ 552,38 cada.

As apostas podem ser registradas nos dias de semana até as 20h e, aos sábados, até as 22h, em lotéricas, no site ou aplicativo Caixa, disponível para usuários das plataformas Android e iOS.


Já a compra de cotas de bolão pelos canais digitais fica disponível até as 10h45 de domingo.

Os sorteios são realizados às terças e quintas-feiras, com o resultado anunciado às 21h, e aos domingos, às 11h.


Há, ainda, a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

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