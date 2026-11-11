Aposta de MG ganha prêmio de R$ 3,2 milhões da Mega-Sena; veja os números As apostas podem ser feitas nos dias de semana até as 20h e, aos sábados, até as 22h, em lotéricas, site ou aplicativo

Mega-Sena tem aposta simples de R$ 6 Edu Garcia/R7 - 18.11.2022

Uma aposta realizada na cidade de Iturama (MG) acertou as seis dezenas do concurso 3.084 da Mega-Sena, sorteado nesta terça (10) em São Paulo. O prêmio que o vencedor leva para casa é de R$ 3.287.949,91. Os números sorteados foram: 06 - 14 - 22 - 30 - 31 - 37.

A quina teve 29 ganhadores, com um prêmio de R$ 28.344,40 para cada um dos acertadores. Já a quadra vai pagar R$ 518,66 para cada uma das 2.264 apostas ganhadoras.

‌



O próximo sorteio será realizado pela Caixa na quinta-feira (12), com estimativa de prêmio de R$ 20 milhões.

As apostas podem ser registradas nos dias de semana até as 20h e, aos sábados, até as 22h, em lotéricas, no site ou aplicativo Caixa, disponível para usuários das plataformas Android e iOS.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da RECORD, no WhatsApp