Aposta de MG ganha prêmio de R$ 3,2 milhões da Mega-Sena; veja os números
As apostas podem ser feitas nos dias de semana até as 20h e, aos sábados, até as 22h, em lotéricas, site ou aplicativo
Uma aposta realizada na cidade de Iturama (MG) acertou as seis dezenas do concurso 3.084 da Mega-Sena, sorteado nesta terça (10) em São Paulo. O prêmio que o vencedor leva para casa é de R$ 3.287.949,91. Os números sorteados foram: 06 - 14 - 22 - 30 - 31 - 37.
A quina teve 29 ganhadores, com um prêmio de R$ 28.344,40 para cada um dos acertadores. Já a quadra vai pagar R$ 518,66 para cada uma das 2.264 apostas ganhadoras.
O próximo sorteio será realizado pela Caixa na quinta-feira (12), com estimativa de prêmio de R$ 20 milhões.
As apostas podem ser registradas nos dias de semana até as 20h e, aos sábados, até as 22h, em lotéricas, no site ou aplicativo Caixa, disponível para usuários das plataformas Android e iOS.
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