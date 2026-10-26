Mega-Sena terá 5 dias seguidos de sorteios nesta semana; prêmio é de R$ 300 milhões
Os sorteios da semana serão realizados às 21h, no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo
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Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
A Mega-Sena terá uma semana especial de sorteios. Desta segunda (26) até sexta-feira (30), serão cinco dias seguidos de concursos. E a semana começa quente: o prêmio acumulado no sorteio de hoje à noite está na casa dos R$ 300 milhões.
Serão sorteados na semana os concursos 3076, 3077, 3078, 3079 e 3080. O esquema de aposta continua o mesmo: elas podem ser registradas nos dias de semana até as 20h e, aos sábados, até as 22h, em lotéricas, no site ou aplicativo Caixa, disponível para usuários das plataformas Android e iOS.
Há, ainda, a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples, de seis números, custa R$ 6,00.
Os sorteios da semana serão realizados às 21h, no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo.
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