Mega-Sena terá 5 dias seguidos de sorteios nesta semana; prêmio é de R$ 300 milhões Os sorteios da semana serão realizados às 21h, no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Mega-Sena terá cinco dias consecutivos de sorteios nesta semana, de segunda (26) a sexta-feira (30).

O prêmio acumulado para o sorteio desta segunda-feira é de R$ 300 milhões.

Os sorteios ocorrerão às 21h no Espaço da Sorte, na avenida Paulista , em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 20h durante a semana e até as 22h aos sábados, em lotéricas, no site ou aplicativo da Caixa. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Aposta simples da Mega-Sena custa R$ 6 Edu Garcia/R7 - 18.11.2022/Edu Garcia/R7 - 18.11.2022

A Mega-Sena terá uma semana especial de sorteios. Desta segunda (26) até sexta-feira (30), serão cinco dias seguidos de concursos. E a semana começa quente: o prêmio acumulado no sorteio de hoje à noite está na casa dos R$ 300 milhões.

Serão sorteados na semana os concursos 3076, 3077, 3078, 3079 e 3080. O esquema de aposta continua o mesmo: elas podem ser registradas nos dias de semana até as 20h e, aos sábados, até as 22h, em lotéricas, no site ou aplicativo Caixa, disponível para usuários das plataformas Android e iOS.

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Há, ainda, a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples, de seis números, custa R$ 6,00.

Os sorteios da semana serão realizados às 21h, no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo.

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