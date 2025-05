Acidente entre carro e ônibus mata duas pessoas em MG; outras duas ficaram feridas Carro teria saído da pista e atingido a traseira do ônibus, que estava parado na lateral da via; não houve feridos no ônibus Minas Gerais|Ana Clara Pinho*, da RECORD MINAS 24/05/2025 - 10h46 (Atualizado em 24/05/2025 - 10h58 ) twitter

Carro teria saído da pista e atingido a traseira do ônibus, que estava parado na lateral da via Reprodução/Corpo de Bombeiros

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um acidente entre um ônibus e um carro na BR-040, entre as cidades de Conselheiro Lafaiete e Carandaí, a 137 km de Belo Horizonte, neste sábado (24).

De acordo com as primeiras informações, todas as vítimas estavam no carro. O veículo teria saído da pista e atingido a traseira do ônibus, que estava parado na lateral da via. Não houve feridos no ônibus.

As duas vítimas fatais ficaram presas às ferragens. As outras pessoas feridas, que estavam no banco de trás do veículo, foram socorridas e levadas ao hospital. Não há detalhes do estado de saúde delas.

A concessionária EPR Mineira, que administra a via, está no local para auxiliar no trânsito.

‌



Bombeiros aguardam a liberação da perícia e funerária. Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) também foram empenhadas no acidente.

*Estagiária sob supervisão de Leandro Wagner.

