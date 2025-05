Novo censo do IBGE revela que autistas compõem cerca de 1,2% da população do país

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou os resultados do Censo 2022, incluindo pela primeira vez dados sobre pessoas com deficiência e com transtorno do espectro autista. O diagnóstico de autismo atinge 2,4 milhões de brasileiros, correspondendo a 1,2% da população, com prevalência maior entre homens e na faixa etária de 5 a 9 anos. O levantamentos destes números é importante para a criação de políticas públicas.



