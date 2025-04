Adolescente pega BMW do pai sem autorização, bate o carro de luxo em BH e foge Acidente aconteceu no bairro Cidade Nova, na região Nordeste; testemunhas contam que quatro jovens estavam no veículo Minas Gerais|Bruno Paz*, da RECORD MINAS 16/04/2025 - 16h37 (Atualizado em 16/04/2025 - 16h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Frente do carro ficou destruída após acidente Reprodução / RECORD MINAS

Um adolescente de 17 anos bateu um carro de luxo da marca BMW em um poste de monitoramento público por câmeras do sistema Olho Vivo, nessa terça-feira (15), no bairro Cidade Nova, na região Nordeste de Belo Horizonte. O jovem abandonou o veículo no local após o acidente.

Segundo informações da Polícia Militar, o carro transitava em alta velocidade quando o adolescente perdeu o controle e se chocou contra a estrutura.

Testemunhas contaram que quatro jovens vestindo uniforme escolar saíram do veículo logo depois da batida. Após o atendimento da ocorrência, um familiar do adolescente afirmou à polícia que o menor teria pego o carro sem autorização do pai.

Em imagens de uma câmera de segurança, é possível ver que o acidente aconteceu em um cruzamento, próximo a faixas de pedestres. O poste que sustenta a câmera do Olho Vivo foi danificado, mas permaneceu em pé. Testemunhas relataram que, por pouco, não foram atingidas.

‌



Veja o vídeo do momento do acidente:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

* Estagiário sob supervisão de Pablo Nascimento