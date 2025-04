Advogado acusado de jogar namorada de prédio e matá-la será interrogado pela Justiça em maio Segundo inquérito policial, após uma briga, o advogado teria cortado a tela da janela e arremessado a namorada do oitavo andar de prédio em BH Minas Gerais|Maria Luiza Reis, do R7 04/04/2025 - 10h21 (Atualizado em 04/04/2025 - 10h21 ) twitter

Oitivas ocorrerão quase três anos após a morte de Carolina, que caiu do apartamento onde o casal vivia Reprodução / Redes sociais

O advogado Raul Rodrigues Costa Lages, acusado de matar a namorada Carolina da Cunha Pereira França Magalhães, será interrogado pela Justiça pela primeira vez no dia 28 de maio. A decisão é da juíza Ana Carolina Rauen Lopes de Souza, do Tribunal do Júri da capital mineira, e foi publicada no dia 26 de março.

Na mesma data, também serão ouvidas as testemunhas de defesa. Já as testemunhas de acusação prestarão depoimento no dia anterior, 27 de maio. As audiências estão marcadas para às 9h, em ambos os dias.

As oitivas ocorrerão quase três anos após a morte de Carolina, que caiu do apartamento onde o casal vivia, em um condomínio no bairro São Lucas, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, em 2022. Raul responde ao processo em liberdade e alega inocência. Segundo a defesa dele, Carolina teria tirado a própria vida ao se jogar do prédio.

A versão, no entanto, diverge da conclusão da Polícia Civil. Segundo o inquérito policial, após uma briga, o advogado teria cortado a tela da janela e arremessado a namorada do oitavo andar.

Relembre o caso

Em novembro de 2024, a Polícia Civil concluiu a investigação da morte de Carolina da Cunha Pereira França Magalhães e o caso teve uma reviravolta. Inicialmente, o caso era tratado como suicídio, mas a PC concluiu que Carolina foi assassinada.

Com base no inquérito concluído em agosto de 2024, o MPMG (Ministério Público de Minas Gerais) denunciou o então namorado de Carolina como autor do crime. Em setembro, a Justiça recebeu a denúncia e Raul Rodrigues Costa Lages, que também é advogado, se tornou réu no caso. Ele responde o processo em liberdade e nega as acusações.

Carolina da Cunha Pereira França Magalhães, então com 40 anos, estava sozinha com Lages no apartamento na noite em que morreu. Pouco depois das 23h, um vizinho ouviu um estrondo e a avistou caída na área de lazer do condomínio. O porteiro e o resgate foram acionados, mas a mulher já estava sem vida.

