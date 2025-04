Mulher que matou filhos com ‘chumbinho’ em MG tentou intoxicar marido; entenda o caso Hipótese foi levantada durante o depoimento do marido; polícia diz que o motivo da contaminação dos filhos foi uma vingança contra ele Minas Gerais|Lucas Eugênio, do R7 04/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/04/2025 - 02h00 ) twitter

Polícia concluiu que mulher queria se vingar do marido com a morte dos filhos Reprodução/Record Minas

A mulher presa por envenenar e matar os filhos, de 18 e 12 anos, em Belo Horizonte, também teria tentado intoxicar o marido. A hipótese foi levantada durante o depoimento do homem. A polícia diz que o motivo da contaminação das vítimas foi uma vingança contra ele. A informação foi divulgada pela Polícia Civil, que indiciou a suspeita por homicídio qualificado. O Ministério Público analisa o inquérito para apurar as responsabilidades e definir as medidas cabíveis.

“O marido lembrou que, em outubro, eles estavam no sítio da família e teria tomado um café servido por ela. Depois de tomar esse café, ele começou a passar mal, com diarreia e vômito. Então, levantou-se a suspeita de que ele também teria sido envenenado”, detalhou o delegado Humberto Junio, responsável pelo caso.

Segundo o depoimento, o homem não desconfiou e não procurou o hospital, por não suspeitar da mulher. Na época, ele acreditou que o café estaria estragado.

Viviane Leonarda dos Santos Oliveira passou a ser investigada depois que as vítimas foram atendidas em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Segundo o delegado, a mãe serviu o jantar aos filhos, que passaram mal cerca de meia hora depois, e foram levados à unidade de saúde.

As vítimas teriam comido arroz, feijão, frango, chuchu e angu. A filha mais velha, Isadora dos Santos de Oliveira, morreu depois de cinco dias internada. O irmão dela, Moisés dos Santos de Oliveira, faleceu após 14 dias de internação. A suspeita apresentou versões diferentes e não confirmou se também comeu a refeição.

De acordo com o delegado, a mulher e o ex-marido viviam uma crise conjugal há anos. Ele destacou que mensagens obtidas no celular dela indicaram que ela planejava matar os filhos, relatando dificuldades financeiras e dizendo que a morte dos filhos iria acabar com tudo.

A investigação confirmou a presença da substância, conhecida como “chumbinho”, nas vítimas. O veneno é comumente utilizado para matar roedores. De acordo com a polícia, foram encontradas mais de 130 pesquisas sobre chumbinho no celular da mulher. A perícia também concluiu que houve tentativa de ocultação de provas. O perito explicou que os alimentos contaminados foram descartados e a casa estava minimamente limpa e organizada.

A mulher, em depoimento, alegou que “estava tudo nas mãos de Deus” e não procurou saber quem havia envenenado os filhos, o que chamou a atenção da polícia, sugerindo que ela seria a autora do crime. Além disso, a mãe não soube explicar como os filhos comeram o jantar e, posteriormente, morreram envenenados.

