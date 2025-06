Arma caseira, dinheiro e foice: veja detalhes de operação contra torcidas organizadas em MG Três pessoas ligadas à Máfia Azul foram presas por roubar homem membro de torcida organizada do Atlético Minas Gerais|Lucas Eugênio, do R7 11/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/06/2025 - 02h00 ) twitter

Três pessoas foram presas durante a ação. Duas delas em Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte, e outra em Brasília (DF)

Lança-chamas caseiro, dinheiro e foice. Os itens estão entre os apreendidos em uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar contra torcidas organizadas em Minas Gerais. Três pessoas foram presas durante a ação. Duas delas em Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte, e outra em Brasília (DF).

“Um desses indivíduos já tinha passagens, relacionadas a delitos da violência desportiva e tentativa de homicídio. Tudo isso foi levado ao conhecimento do Ministério Público e do Poder Judiciário”, destacou Félix Magno, delegado responsável pela investigação.

Os presos são integrantes da Máfia Azul, torcida do Cruzeiro. Eles foram identificados pela polícia depois de invadir uma loja e roubar uma camisa de um grupo rival, a Galoucura, organizada do Atlético. O objeto seria exposto em perfis dos presos em uma rede social. O caso aconteceu em março deste ano, no bairro Padre Eustáquio, na região Noroeste de Belo Horizonte.

O grupo ficou em frente à loja observando a movimentação e invadiu o local quando o membro da Galoucura chegou ao local. A loja é da mãe do homem. Durante o roubo, o homem, de 30 anos, e a mãe dele, de 56 anos, foram agredidos pelos suspeitos.

A operação também cumpriu quatro mandados de busca e apreensão. “O objetivo foi a localização e apreensão de objetos que possam ser utilizados para a prática de violência no esporte. Inclusive, foram apreendidos R$ 2.900,00”, explicou Magno.

Os itens serão encaminhados para perícia. Mas, segundo o delegado, são objetos que, costumeiramente, podem ser utilizados para prática de violência contra torcidas em jogos de futebol.

A ação foi possível após uma investigação conjunta entre as Polícias Civil e Militar. “Há uma troca intensa de informações entre as corporações - Polícia Civil e Polícia Militar - que foi possível, a partir daí, a identificação desses indivíduos, a qualificação deles e, eventualmente, a solicitação dos mandados de prisão e busca e apreensão contra esses indivíduos”, detalhou o delegado.

As torcidas são monitoradas constantemente por unidades operacionais da PM. “A gente já sabe do histórico de rivalidade entre elas. A partir desse monitoramento, a gente detecta alguma informação importante que possa ser utilizada pelas forças de segurança”, explicou Augusto Pena, capitão da Polícia Militar.

“Nem todos os membros de torcidas organizadas estão dispostos a esse tipo de prática. Mas, infelizmente, a gente sabe que alguns, com um certo tipo de liderança nos demais, provocam algum tipo de tumulto, provocam essas situações dentro e fora dos estádios, travestidos de torcedores. Então, as respostas das forças de segurança são importantes para que esse tipo de prática seja cada vez menos comum no Estado de Minas Gerais”, completou Pena.

As prisões foram decretadas de forma preventiva pela Justiça. A identidade dos presos não foi revelada.

