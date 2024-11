Atleticana é agredida e roubada por torcedores do Cruzeiro à luz do dia em BH Circuito de segurança flagrou o caso ocorrido no bairro Santa Margarida, na região do Barreiro; suspeitos foram levados para delegacia

Minas Gerais|Luciana Simões, da RECORD MINAS 10/11/2024 - 14h25 (Atualizado em 10/11/2024 - 15h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share