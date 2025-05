Avó, filha e neta são encontradas mortas dentro de apartamento em Belo Horizonte Corpos de quatro cães também estavam dentro do imóvel; causa das mortes ainda está sendo investigada Minas Gerais|Andrea Silva e Antônio de Paulo, da RECORD MINAS e Gabriela Neves, do R7 Minas 09/05/2025 - 16h33 (Atualizado em 09/05/2025 - 17h33 ) twitter

Os corpos de duas mulheres, de 66 e 40 anos, e uma criança de apenas 1 ano, foram encontrados na tarde desta sexta-feira (9) em um apartamento no bairro Barro Preto, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. As vítimas eram Cristina Teixeira Antonini (avó), Daniela Teixeira Antonini (filha), e Giovanna Antonini Vasconcelos (neta). Os corpos de quatro cães também estavam dentro do imóvel.

A síndica do prédio chamou a Polícia Militar ao local para averiguar o forte cheiro vindo do imóvel, localizado no 13º andar do prédio. A família, avó paterna e pai da criança, procuraram a mulher em busca de informações sobre o paradeiro das vítimas.

A administradora do condomínio conta que também havia notado a ausência das moradoras, que teriam sido vistas pela última vez no último sábado (3).

Ainda segundo a síndica, os policias encontraram, nos cômodos onde estavam as vítimas, carvões queimados em bandejas. A porta do quarto do apartamento estava trancada pelo lado de dentro e as janelas tinham as frestas vedadas. Os corpos não tinha sinais de violência.

Segundo uma amiga da família, Cristina e Daniela sofria de depressão. As circunstâncias das mortes estão sendo averiguadas, mas investigação aponta possível intoxicação - será levantado se foi intencional.

Além da PM, peritos da Polícia Civil atuam na ocorrência.

