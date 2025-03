Baiano que veio para BH buscar moto é encontrado morto Corpo foi encontrado por familiares na região de Vespasiano, na Grande BH Minas Gerais|Do R7, com Vinícius Araújo, da Record Minas 04/03/2025 - 12h26 (Atualizado em 04/03/2025 - 12h46 ) twitter

Tudo indica que empresário perdeu o controle da motocicleta em uma curva Reprodução/Record Minas

O corpo de um empresário, de 27 anos, foi encontrado pelos familiares dele em um matagal em Vespasiano, na Grande BH, na manhã desta terça-feira (04). Jone de Oliveira Silva tinha desaparecido no dia anterior na mesma região onde foi encontrado.

Segundo familiares, o empresário veio para Belo Horizonte com a família para buscar uma moto que o irmão havia comprado em uma agência, na região oeste da capital mineira. Na segunda-feira, ele e os familiares foram até Vespasiano para ver um lote que um parente adquiriu na região.

Jone decidiu dar uma vola com a moto que o irmão comprou. O empresário tinha o costume com motos grandes e potentes, mas tudo indica que ele perdeu o controle da motocicleta avaliada em R$70 mil em uma curva, no final de uma subida.

Como o empresário não voltou do passeio, a família procurou a PM. A polícia chegou a acionar o helicóptero para auxiliar nas buscas, mas a torre de controle do Aeroporto, em Confins, não teria autorizado o sobrevoo porque o local está na rota das aeronaves.

Marcas que ficaram no asfalto e no meio fio indicam que a moto atravessou o matagal e bateu nos galhos das árvores, no barranco. O corpo dele foi encontrado próximo ao local.

O empresário baiano era dono de uma loja de bolos, em Itororó, cidade de 16 mil habitantes, no sul da Bahia. O corpo de Jones vai ser levado para a cidade natal.