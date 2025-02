A Hora da Venenosa: Ainda Estou Aqui é indicado em três categorias ao Oscar

O filme Ainda Estou Aqui , do diretor brasileiro Walter Salles, atingiu um posto inédito e histórico para o país. A obra foi indicada em três categorias ao Oscar, maior prêmio de cinema do mundo, e vai concorrer nas categorias de melhor filme, melhor filme estrangeiro e melhor atriz, com Fernanda Torres. A brasileira é atual campeã do prêmio Globo de Ouro, também na categoria de melhor atriz