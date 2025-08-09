A Hora da Venenosa: Arlindo Cruz será velado em cerimônia aberta ao público no RJ

O corpo do cantor Arlindo Cruz vai ser velado neste sábado (09), em uma cerimônia aberta ao público no Rio de Janeiro. O sambista estava passando por um longo tratamento por causa das sequelas de um AVC sofrido em 2017. Ele estava internado desde o início do ano e o quadro de saúde dele era gravíssimo.



