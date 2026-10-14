A Hora da Venenosa: confira a edição desta quarta-feira (14)

Veja na edição de hoje, de "A Hora da Venenosa": um possível motivo do fim do namoro entre a influenciadora Virgínia Fonseca e o jogador Vinícius Junior foi revelado. Enquanto as pessoas especulam o que pode ter sido, ela foi se encontrar com o ex-marido, o cantor Zé Felipe. E os fãs estão torcendo por uma reconciliação. Será?



No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!