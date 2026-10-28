A Hora da Venenosa: confira a edição desta quarta-feira (28)

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A suposta desavença entre o cantor Leonardo e a influenciadora Virginia Fonseca pode ter sido motivada pelo vazamento de conversas privadas. Segundo o jornalista Gabriel Ferlini, o sertanejo teria tido acesso a mensagens trocadas entre Virginia e o influenciador Hebert Gomes, amigo da influenciadora. O conteúdo teria deixado o cantor extremamente irritado.
Segundo o relato, durante uma passagem por uma assistência técnica, alguém teria acessado as mensagens do celular de Virginia e feito cerca de 80 capturas de tela. As imagens teriam sido comercializadas e chegado às mãos de Leonardo.
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