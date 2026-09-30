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A Hora da Venenosa: confira a edição desta quarta-feira (30)

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Balanço Geral MG|Do R7

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Veja na edição de hoje, de "A Hora da Venenosa": a cantora Ana Castela levou o maior susto com uma visita inesperada na garagem de casa. De quem será? E mais: o cantor Juliano conheceu "Henrique e Juliano", dois cabritinhos nomeados em homenagem à dupla. Confira!

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