A Hora da Venenosa: confira a edição desta quarta-feira (30)
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Veja na edição de hoje, de "A Hora da Venenosa": a cantora Ana Castela levou o maior susto com uma visita inesperada na garagem de casa. De quem será? E mais: o cantor Juliano conheceu "Henrique e Juliano", dois cabritinhos nomeados em homenagem à dupla. Confira!
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Julgamento de homem acusado de matar universitária começa nessa quarta-feira (30) em MG
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Moradores denunciam esgoto a céu aberto e obras paradas há décadas em Ribeirão das Neves
Vídeo: Homem morre após disparo acidental de arma na porta de bar em BH
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Aluno da EJA comemora 92 anos ao lado dos colegas em escola de Belo Horizonte
Estudante voltou a frequentar as salas de aula aos 70 anos e celebrou o aniversário com festa preparada pela comunidade escolar
Dupla coloca fogo em carro durante a madrugada em Contagem, na Grande BH
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A Hora da Venenosa: confira a edição desta terça-feira (29)
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Mulher esfaqueia ex-marido e causa pânico dentro da Prefeitura de Joaíma (MG)
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Homem mata ex-companheira e irmã dela e tira a própria vida em Acaiaca (MG)
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Motorista de caminhonete passa por cima de moto estacionada em Contagem, na Grande BH
Câmeras registraram o momento da batida; proprietário busca identificar motorista para registrar ocorrência e resolver o caso
Vacina Pneumo-20, que previne pneumonia e meningite, está disponível no SUS para idosos
A vacina previne pneumonia e meningite, com meta de vacinar 90% do público-alvo
A Hora da Venenosa: Confira a edição desta segunda-feira (28)
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