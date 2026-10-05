A Hora da Venenosa: confira a edição desta segunda-feira (05)
Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos!
A atriz Giovanna Lancellotti presenciou a morte de um homem de 62 anos durante a votação do primeiro turno das eleições. Ele sofreu um infarto enquanto aguardava na fila para votar.
Segundo a artista, o homem estava ao lado dela no momento em que passou mal. Giovanna relatou que foi “horrível” presenciar a situação e afirmou que o atendimento médico demorou cerca de 1 hora e 45 minutos para chegar.
Ainda de acordo com a atriz, alguns voluntários tentaram realizar massagem cardíaca, mas o homem já estava sem vida antes da chegada do Samu.
No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Tá na Bronca: pedras e entulhos despencam e ameaçam a segurança de moradores em BH
Moradores cobram ação da Prefeitura de Belo Horizonte diante do risco de desabamento
Cruzamento registra três acidentes em menos de uma semana no bairro Tupi, em BH
Moradores reclamam da falta de sinalização e do desgaste da pintura no asfalto; BHTrans promete vistoria e revitalização no local
Temporal provoca 21 ocorrências e deixa Montes Claros (MG) em alerta
Chuva intensa e ventos fortes causaram quedas de árvores, alagamentos e risco de desabamentos; uma pessoa foi resgatada
Incêndio destrói parte de ferro-velho na região Oeste de Belo Horizonte
Fogo começou durante a madrugada e se espalhou rapidamente pelo material reciclável; proprietário suspeita de incêndio criminoso
Família denuncia negligência em UPA após médicos não identificarem fratura em bebê na Grande BH
Bebê recebeu atendimento sem exames e só teve a fratura identificada em outro hospital, segundo familiares
Professor de boxe protege alunos de ataque de pitbull na Grande BH
Para proteger os estudantes, o professor entrou na frente do animal e foi mordido pelo cão
Motorista perde controle de direção e caminhão tomba no Anel Rodoviário, em BH
Após três horas do acidente, a BHTrans e a Guarda Civil ainda não haviam chegado ao local para auxiliar no transbordo da carga
Tribunal Regional Eleitoral faz balanço positivo do processo de votação de MG
Mais de 140 urnas foram substituídas sem comprometer a votação
A Hora da Venenosa: Taís Araújo aparece com novo corte de cabelo e reflete sobre mudança
“Sim, mudei! Vocês sabem que eu adoro mudar!”, afirmou a atriz
Três homens são presos por tráfico de drogas durante operação da PM na Grande BH
Os militares apreenderam drogas, celulares, uma marma e cerca de R$5 mil em notas pequenas
Saiba o que pode e o que não pode na hora de ir às urnas votar neste domingo (4)
Entenda como votar e quais são as regras para o primeiro turno das eleições em Minas Gerais
TRE de Minas faz sorteio das 43 urnas que serão auditadas nas eleições deste domingo (4)
Auditoria é acompanhada por representantes da Justiça Eleitoral, partidos políticos e entidades fiscalizadoras
Eleitores enfrentam filas de mais de duas horas para votar no bairro Jaraguá, em BH
Relatos apontam demora em escolas da região; TRE-MG ainda não tem registro oficial sobre o problema
TRE-MG vai apurar uso de celular por Zema na cabine; candidato alega esquecimento
Presidente do tribunal classificou episódio como ‘sucessão de equívocos’; Zema afirmou que não usou o aparelho durante o voto