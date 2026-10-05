A Hora da Venenosa: confira a edição desta segunda-feira (05)

A atriz Giovanna Lancellotti presenciou a morte de um homem de 62 anos durante a votação do primeiro turno das eleições. Ele sofreu um infarto enquanto aguardava na fila para votar.



Segundo a artista, o homem estava ao lado dela no momento em que passou mal. Giovanna relatou que foi “horrível” presenciar a situação e afirmou que o atendimento médico demorou cerca de 1 hora e 45 minutos para chegar.



Ainda de acordo com a atriz, alguns voluntários tentaram realizar massagem cardíaca, mas o homem já estava sem vida antes da chegada do Samu.



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