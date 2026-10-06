A Hora da Venenosa: confira a edição desta terça-feira (06)

Veja na edição de hoje, de "A Hora da Venenosa": a cantora Luciana Fossi, ex-mulher do cantor Alex, da dupla sertaneja "Alan e Alex", fez graves acusações contra o artista. A Luciana disse que o Alex a agrediu e a ameaçou. E enviou provas para a Justiça. Mas os arquivos vazaram e a Luciana desabafou sobre o caso com a Leila Toledo. Confira!



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