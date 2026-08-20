A Hora da Venenosa: Confira a edição desta quinta-feira (20)
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Veja na edição de hoje, de "A Hora da Venenosa": Viih Tube está em clima de Lua de Mel. Mas, antes disso, conta que passou perrengue nas vésperas do casamento. A influenciadora anunciou que vai processar uma banda famosa. Por que será? E mais: Um cantor famoso mantém uma reserva natural dentro de uma propriedade, com centenas de hectares protegidos de Mata Atlântica. É o Ney Matogrosso! E ele disse que já resgatou mais de 10 mil animais silvestres.
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