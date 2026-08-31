A Hora da Venenosa: Confira a edição desta segunda (31)

Veja na edição de hoje, de "A Hora da Venenosa": o cantor sertanejo Giovani, que faz dupla com o Gian, apareceu em público com a nova namorada, após ser acusado de traição pela esposa. Eita! E mais: Bruxo foi enfeitiçado! Ronaldinho Gaúcho vai ficar noivo da comissária de bordo, Ingryd Guadagnin.



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