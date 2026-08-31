Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

A Hora da Venenosa: Confira a edição desta segunda (31)

Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos

Balanço Geral MG|Do R7

  • Google News

Veja na edição de hoje, de "A Hora da Venenosa": o cantor sertanejo Giovani, que faz dupla com o Gian, apareceu em público com a nova namorada, após ser acusado de traição pela esposa. Eita! E mais: Bruxo foi enfeitiçado! Ronaldinho Gaúcho vai ficar noivo da comissária de bordo, Ingryd Guadagnin.

No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • A Hora da Venenosa

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.