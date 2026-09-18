A Hora da Venenosa: confira a edição desta sexta-feira (18)

Veja na edição de hoje, de "A Hora da Venenosa": Virginia Fonseca e Vini Junior estão usando alianças, em comemoração a um ano de namoro. Mas um detalhe chamou a atenção: "tá" certa essa conta? E mais: a foto da prisão de uma mulher muito parecida com uma atriz e cantora famosa confundiu o público. Quer saber quem é? Confira!



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