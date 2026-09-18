A Hora da Venenosa: confira a edição desta sexta-feira (18)
Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos
Veja na edição de hoje, de "A Hora da Venenosa": Virginia Fonseca e Vini Junior estão usando alianças, em comemoração a um ano de namoro. Mas um detalhe chamou a atenção: "tá" certa essa conta? E mais: a foto da prisão de uma mulher muito parecida com uma atriz e cantora famosa confundiu o público. Quer saber quem é? Confira!
No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Achamos em Minas: conheça Teófilo Otoni, a capital mundial das pedras preciosas
Teófilo Otoni reúne pedras preciosas, sabores tradicionais e histórias que atravessam gerações
Condomínio exige que restaurador retire painel luminoso da janela do prédio em BH
A a dministração do condomínio estabeleceu prazo de dez dias para a retirada do letreiro
Operação da Polícia Federal investiga fraudes na Secretaria de Educação de BH
Bruno Barral, ex-secretário de Educação, está entre os investigados, assim como o empresário José Marcos Moura, conhecido como "Rei do Lixo"
A Hora da Venenosa: confira a edição desta quinta-feira (17)
Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos
Idoso cai de bicicleta após passar por buraco de obra inacabada em MG
Buraco foi aberto durante uma intervenção na rede de esgoto e está causando transtornos desde o início da obra
Moradores denunciam lavanderia por excesso de fumaça e barulho no bairro São Francisco, em BH
Problema impacta a qualidade de vida e já resultou em internações devido à exposição à fumaça
Sete imóveis foram interditados depois que um muro de arrimo desabou em Nova Lima, na Grande BH
19 pessoas deixam suas residências após desabamento de muro em obra na região metropolitana
Casos de ataques de abelhas aumentam em MG e estado registra vítima fatal
Jovem atacada por abelhas em Iberité recebe socorro rápido e está fora de perigo
Mineirinha de cinco anos sofre com dores nos olhos e precisa de cirurgia urgente de quase R$10 mil
"Não dá para esperar, saúde não espera", afirma a mãe da menina após longo tempo aguardando a ciurgia pelo SUS
Copasa investiga possíveis sabotagens em rompimentos de adutoras na Grande BH
A presidente da empresa anunciou a intenção de repassar informações ao Ministério Público para investigação
Moradores enfrentam alagamentos durante obra de drenagem em BH
Comunidade busca soluções junto à prefeitura e também aguarda um posicionamento do Ministério Público sobre a situação
Homens se disfarçam de catadores de reciclados para furtar loja de cosmésticos em BH
Um dos suspeitos forçou a porta e recolheu produtos da prateleira enquanto o comparsa vigiava; prejuízo estimado ultrapassa R$40 mil
A Hora da Venenosa: confira a edição desta quarta-feira (16)
Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos
Família diz que jovem morreu após ser agredido por policiais e levar spray de pimenta no rosto em MG
“Ele não precisava bater, era só ter falado”, diz irmã da vítima após a abordagem policial