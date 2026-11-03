A Hora da Venenosa: confira a edição desta terça-feira (03)
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Veja na edição de hoje de "A Hora da Venenosa": o ator Cauã Reymond é oficialmente internacional! Ele faz parte do elenco da segunda temporada da série "Tudo é justo", ao lado de grandes nomes de Hollywood, e falou um pouco sobre essa experiência em sua grande estreia. E não para por aí: o astro parece não ter ido a Nova York desacompanhado. Em um relacionamento há aproximadamente 3 meses com Pietra Cupello, coincidências em fotos postadas pelo casal denunciaram o passeio a dois.
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