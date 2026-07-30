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Vídeo mostra momento em que motorista persegue suspeitos de furto em obra, em BH

Motorista desceu do carro e correu atrás dos suspeitos, conseguindo recuperar parte dos objetos furtados

Balanço Geral MG|Do R7

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Um homem conseguiu recuperar parte dos objetos furtados de uma obra após flagrar a fuga dos criminosos e correr atrás deles no bairro Buritis, na região oeste de Belo Horizonte. Os autores teriam cortado uma cerca de segurança e arrombado as portas da construção. Crime aconteceu na última segunda-feira (27).

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