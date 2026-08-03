A Hora da Venenosa: Zé Felipe é denunciado por vídeo do filho

Na Hora da Venenosa desta segunda-feira (3), a Leila Toledo mostrou que o cantor Zé Felipe foi denunciado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania depois de postar um vídeo polêmico do filho caçula.



Na ocasião, o Zé Felipe e o pai dele, o cantor Leonardo, incentivarem a criança a fazer uma piada machista. O menino é filho do cantor e da influenciadora Virginia Fonseca, que disse que vai se afastar das redes sociais para cuidar das outras filhas, que passaram por cirurgias de retirada das amígdalas e de adenoide.



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