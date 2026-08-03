A Hora da Venenosa: Zé Felipe é denunciado por vídeo do filho
O cantor foi denunciado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, pelo disque 100
Na Hora da Venenosa desta segunda-feira (3), a Leila Toledo mostrou que o cantor Zé Felipe foi denunciado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania depois de postar um vídeo polêmico do filho caçula.
Na ocasião, o Zé Felipe e o pai dele, o cantor Leonardo, incentivarem a criança a fazer uma piada machista. O menino é filho do cantor e da influenciadora Virginia Fonseca, que disse que vai se afastar das redes sociais para cuidar das outras filhas, que passaram por cirurgias de retirada das amígdalas e de adenoide.
No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
BHTrans faz operação para fiscalizar e educar motoristas na porta de escolas da capital
Fiscalização busca segurança no trânsito com a volta de mais de 160 mil alunos às escolas
Distribuição de urnas eletrônicas para as eleições de 2026 começa em MG
Ao todo, quase 50 mil urnas serão distribuídas com o apoio de 95 caminhões em todo o estado
Briga em partida de futebol termina em morte na Grande BH
Discussão teria sido motivada por disputa pelo local para assistir ao jogo; jovem foi atingido por golpes de faca e morreu no hospital
Médico é preso após agredir mulher e arrancar parte do nariz dela em Setubinha (MG)
Suspeito teria atraído á vítima até o seu apartamento sob o pretexto de estar passando mal; agressor foi capturado pela Polícia Militar
Com volta às aulas, passageiros enfrentam ônibus lotados na Grande BH
Com o retorno das aulas, usuários do transporte público relatam dificuldades e lotação nos coletivos
A Hora Da Venenosa: Nizam Hayek sofre acusações após confusão envolvendo ex-namorada
O criador de conteúdo foi confundido e recebeu ameaças de morte nas redes sociais
Polícia Civil faz busca por pais de recém-nascido abandonado em terreno baldio na Grande BH
Resgate foi possível graças ao latido de uma cadela, que chamou a atenção de quem passava pelo local
Caminhoneiro é preso com quase 100 kg de cocaína e maconha em Sabará, na Grande BH
Veículo havia saído de Divinópolis com destino ao Espirito Santo; motorista foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento
Homem é morto a tiros em frente a presídio de Juatuba, na Grande BH
Vítima foi surpreendida por disparos enquanto conversava ao celular; investigação está em andamento
A Hora da Venenosa: Gabriel Medina e Isabella Arantes anunciam gravidez durante casamento
Em cerimônia reservada no litoral de São Paulo, casal oficializou a união e surpreendeu os convidados ao anunciar que espera o primeiro filho
Morte de bebê em Sete Lagoas (MG) gera questionamentos sobre atendimento médico
Os pais do bebê acreditam que houve falhas no atendimento e registraram um boletim de ocorrência
Bairro a Bairro: moradores denunciam condições precárias em rua com esgoto a céu aberto na Grande BH
A Prefeitura de Esmeraldas já foi notificada sobre o caso, mas, até o momento, ainda não adotou as medidas cabíveis
Cruzamento entre avenidas é cenário de acidentes e preocupa moradores de BH
A BHTrans está avaliando medidas de segurança cabíveis para a região
Bebê abandonado em lote vago, em Sabará, é encontrado por cadela e socorrido pela PM
O bebê, ainda com o cordão umbilical, foi deixado dentro da estrutura de um sofá velho e só foi localizado porque a cachorrinha meg não parava de latir