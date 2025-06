A Hora da Venenosa: Justiça procura Belo e Gracyanne Barbosa, processados por apropriação indébita

A Justiça está atrás do cantor Belo e de sua ex-esposa, Gracyanne Barbosa. Os dois estão sendo processados por apropriação indébita, acusados de não devolver alguns itens que pertenciam ao apartamento alugado por eles quando ainda eram um casal. Entre os bens, estariam uma máquina de lavar, um motor de hidromassagem e até um filtro de água. O dono do imóvel quer ser indenizado e cobra essa dívida do Belo e da Gracyanne.



