A Hora da Venenosa: Nego Di e esposa são condenados a prisão por fraude e lavagem de dinheiro
Influenciador foi condenado por estelionato, lavagem de dinheiro, uso de documento falso e promoção de loteria ilega
A Justiça condenou o influenciador Nego Di, nome artístico de Dilson Alves da Silva Neto, pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro, uso de documento falso e promoção de loteria ilegal.
Segundo a sentença, o influenciador e sua esposa, Gabriela Vicente de Sousa, participaram de um esquema que envolvia rifas virtuais irregulares, ocultação de valores e uso de documentos falsos.
O casal também é investigado por divulgar um comprovante falso relacionado às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024. A publicação indicava uma suposta doação de R$1 milhão para auxiliar as vítimas da tragédia. No entanto, de acordo com as investigações, a transferência realizada teria sido de apenas R$100.
Nego Di foi condenado a 14 anos e seis meses de prisão em regime fechado. Sua esposa, por sua vez, foi condenada a oito anos e quatro meses de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro.
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