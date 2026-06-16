A Hora da Venenosa: Neymar e Bruna Biancardi anunciam gravidez da terceira filha

Neymar Jr. e Bruna Biancardi reuniram as filhas Mavie e Mel, além de Davi Lucca, filho mais velho do jogador, para anunciar uma grande novidade: a chegada da terceira filha do casal.



O atleta compartilhou um vídeo nas redes sociais mostrando os três filhos durante o momento da revelação. A publicação, no entanto, chamou a atenção dos fãs pela ausência de Helena, filha de Neymar com a influenciadora Amanda Kimberlly.



Animado com a novidade, o jogador reagiu de forma bem-humorada: “Vou endoidar”, brincou ao comentar a nova gravidez.



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