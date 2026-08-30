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A Hora da Venenosa: Pedro Calais, vocalista da banda Lagum, faz alerta sobre o uso de IA

“A cada vez que a foto viraliza, o meu peito cresce”, brinca cantor

Balanço Geral MG|Do R7

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Pedro Calais, vocalista da banda mineira Lagum, fez um alerta sobre o uso de Inteligência Artificial (IA) nas redes sociais após uma foto sua, sem camisa, ter sido modificada pela tecnologia e viralizado diversas vezes. O cantor chamou atenção para a alteração na imagem e brincou com o resultado.

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