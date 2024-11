A Hora da Venenosa: perfil do Oscar posta foto de Fernanda Torres e alimenta expectativa por possíve

Uma foto da Fernanda Torres foi postada na página da Academia do Oscar e gerou uma grande repercussão nas redes sociais. A imagem, que destaca a atriz no filme "Ainda Estou Aqui," de Walter Salles, levou os brasileiros a especular sobre a possibilidade de uma indicação ao prêmio de melhor atriz para o próximo ano. O longa, que já está em cartaz nos cinemas, esteve em festivais internacionais e garantiu três prêmios, inclusive para Fernanda Torres. Veja o quadro completo no vídeo acima.