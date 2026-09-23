A Hora da Venenosa: programa relembra a trajetória do cantor Rick, da dupla com Renner
Dupla estava com show confirmado em BH no dia sete de novembro, quando traria ao palco do Expominas
Nesta terça-feira (22), o programa relembrou a trajetória do cantor Rick, da dupla com Renner, que morreu aos 59 anos em um acidente de helicóptero em Santa Catarina.
A dupla ganhou destaque ao longo dos anos 1990, com uma série de lançamentos que ajudaram a consolidar Rick e Renner como um dos nomes do sertanejo romântico.
Rick e Renner tinham um show confirmado em Belo Horizonte para o dia 7 de novembro. A apresentação estava marcada para acontecer no Expominas.
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