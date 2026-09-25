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Veja momento em que adolescente algemado foge da polícia em BH

Suspeito havia sido apreendido após pilotar moto furtada; após perseguição, ele foi novamente detido

Balanço Geral MG|Do R7

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Um adolescente foi flagrado fugindo da polícia na Avenida Vilarinho, no bairro São João Batista, em Venda Nova, região Norte de Belo Horizonte. O que mais chamou a atenção de quem passava pelo local era o fato de que ele estava com as mãos algemadas enquanto corria.

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