A Hora da Venenosa: Rafael Cardoso é condenado a pagar R$ 25 mil após agredir gerente de bar

O ator Rafael Cardoso foi condenado a pagar R$ 25 mil após agredir o gerente, de 64 anos, de um bar em fevereiro de 2024. Na decisão, juiz afirmou que agressão feriu a honra da vítima, por ter sido presenciada por terceiros. Câmeras de segurança flagraram a confusão e mostraram que Rafael deu socos e chutes no funcionário. Tudo começou depois que o ator chegou ao bar em um carro com uma freada brusca, assustando os clientes. Em depoimento à polícia, a vítima disse que foi ameaçada de morte pelo artista. Rafael Cardoso se pronunciou publicamente, dizendo que se envergonha de ter se envolvido nessa confusão, porque estava sob o efeito de álcool e drogas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!