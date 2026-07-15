A Hora da Venenosa: Virginia compra apartamento e se torna vizinha de Neymar

A influenciadora Virginia Fonseca adquiriu um novo apartamento em um edifício de alto padrão em Itapema, Santa Catarina. O empreendimento é desenvolvido por uma das empresas do jogador Neymar Jr., que é proprietária do terreno e responsável pela obra.



Neymar também possui um apartamento no edifício. O imóvel adquirido por Virginia está localizado no andar acima do apartamento do atleta. Com cerca de 400 m², a unidade teria custado aproximadamente R$ 20 milhões.



A previsão é que o empreendimento seja concluído em 2028.



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