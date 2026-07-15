Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

A Hora da Venenosa: Virginia compra apartamento e se torna vizinha de Neymar

Imóvel faz parte de empreendimento desenvolvido por uma das empresas do jogador Neymar Jr.

Balanço Geral MG|Do R7

  • Google News

A influenciadora Virginia Fonseca adquiriu um novo apartamento em um edifício de alto padrão em Itapema, Santa Catarina. O empreendimento é desenvolvido por uma das empresas do jogador Neymar Jr., que é proprietária do terreno e responsável pela obra.

Neymar também possui um apartamento no edifício. O imóvel adquirido por Virginia está localizado no andar acima do apartamento do atleta. Com cerca de 400 m², a unidade teria custado aproximadamente R$ 20 milhões.

A previsão é que o empreendimento seja concluído em 2028.

No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • A Hora da Venenosa
  • Virginia
  • Neymar

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.