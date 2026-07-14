A Hora da Venenosa: Virginia e Vini Jr. aparecem juntos em foto e aumentam boatos de reconciliação

A influenciadora Virginia Fonseca e o jogador de futebol Vinicius Jr. voltaram a ser vistos juntos durante uma viagem à Itália. Os dois apareceram em novas fotos feitas durante um passeio de barco, enquanto a criadora de conteúdo aproveita dias de descanso ao lado de amigos e dos filhos. Virginia também marcou presença na comemoração de aniversário do atacante da seleção brasileira e do Real Madrid. Nas redes sociais, imagens da festa ganharam grande repercussão, especialmente um registro em que a influenciadora aparece sentada no colo de Vinicius Jr., alimentando rumores sobre um possível envolvimento entre os dois. Até o momento, nem Virginia nem Vinicius Jr. comentaram publicamente as especulações que circulam nas redes sociais.