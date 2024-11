A Hora da Venenosa: Whindersson Nunes perde todos os rounds em luta nos EUA

Whindersson Nunes está investindo na carreira de lutador, mas perdeu todos os seis rounds para o adversário indiano na noite desta sexta-feira(15), nos Estados Unidos. O evento, que contou com a presença de cerca de 80 mil pessoas, foi marcado pela evolução do humorista nos primeiros rounds. No entanto, a experiência do indiano, que é mais técnico e possui um ritmo de luta mais acelerado, foi determinante para o resultado final.